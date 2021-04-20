頭份市公所促銷旅遊，邀請反骨女神琳妲擔綱演出，市長羅雪珠也客串登場，促銷頭份市。（謝明俊攝）

頭份市公所促銷旅遊，邀請反骨女神琳妲擔綱演出。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所促銷旅遊，邀請反骨女神琳妲擔綱演出。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所為了行銷頭份遊遊景點，月前特別邀請知名網紅「反骨女神─琳妲」，拍攝「我的頭份美好日常」系列影片共計3支，包括「後花園踏青找茶篇」、「頭份巷弄精彩篇」、「日常美好約會篇」，影片於20日正式上架，市公所也歡迎大家到市公所FB粉專「緣頭小份─頭份市公所」及琳妲的FB粉專(琳妲─林羿禎)欣賞影片並分享影片。

頭份市有美麗的後花園、豐富的茶文化及產業，市公所近年也爭取千萬經費，打造「東方美人茶見學場域」，結合茶產區、採茶DIY、製茶體驗等茶園活動，還有茶餐、創新包裝的茶產品，讓消費者看見頭份後花園截然不同的美人茶風情。希望透過女主角琳妲帶路，吸引年輕朋友造訪頭份，到頭份踏青、約會、吃美食。

頭份市長羅雪珠也粉墨登場現身說法，推薦頭份市是最能吸引年輕朋友到訪的城市，因為頭份市包含了綠意盎然的郊區、現代熱鬧的市區，以及傳統懷舊的老市區，兼顧各種面貌，也孕育各種文化，希望透過影片，讓外界看到頭份市不一樣的樣貌。

頭份市公所表示，「我的頭份美好日常」系列影片，除了國語版，也拍攝客語發音版，雖然台詞並不難，不過女主角琳妲首度以客語發音拍片，直呼客家話很難卻也很有趣，感受的到詞語間的濃濃人情味。

這部系列影片已在4月20日正式上架，頭份市公所歡迎市民朋友到市公所FB粉專「緣頭小份─頭份市公所」及琳妲的FB粉專(琳妲─林羿禎)欣賞影片並分享影片，歡迎更多的朋友到頭份走走，不論是踏青郊遊品茶、到網美店吃美食拍照打卡，或是到頭份的經典老店裡品嘗古早味，都會是情侶約會、好友散心、家庭聚會的最佳去處。

(中時 )