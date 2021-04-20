高雄市小港區1名7旬王姓阿伯，近日外出買菸而忘了回家的路。當時小港分局高松派出所警員吳沛駿、警員丁建中執行夜間巡邏勤務，在高松農會前，發現阿伯在門口步履蹣跚、神色慌張地徘徊，因當時下著冷雨，而他又穿著短袖短褲，深怕他著涼感冒於是趨前關心詢問。

阿伯稱，自己獨自步行出來買菸，但突然卻忘記了怎麼回家，警方於是詢問其基本資料幸好有攜帶身分證件可供查證，知道他姓王，但戶籍地址卻登記在苓雅區。

吳警員於是耐心詢問其是否記得居住地址，王伯伯說，是在高松公園附近，於是警方開著巡邏車載著他至高松公園尋找回家的路，還好到了高松公園即知道家裡怎麼去，終於順利將其載返位在小港區松崗路64巷內的溫暖家中。

高松派出所所長陳聖武表示，警察是最貼近民眾的基層公務員，亦是最能即時幫助急難的服務員，扶老護童更一直是我們的工作重點。」員警認真服勤民眾讚譽有佳，風範足堪執勤同仁表率，有助提升警察正面形象。

(中時 )