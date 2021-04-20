一名51歲的劉小姐因子宮肌瘤長期壓迫膀胱致頻尿，在門診追蹤期間，發現子宮肌瘤竟長得如哈密瓜這麼大，頻尿症狀愈來愈明顯，與柳營奇美醫院婦產科醫師魏君卉討論後，以精準穩定的達文西手術系統進行開刀治療，手術過程順利，術後2天即出院。

魏君卉表示，近年微創手術蓬勃發展，其特點是流血少，疼痛少，對組織的傷害較傳統手術小，恢復速度也較快。而達文西手術是微創手術的一種，相較於傳統腹腔鏡手術，醫師需長時間站立舉起手臂開刀，達文西手術則利用機器手臂取代醫師手臂，醫師只需坐在精密控制台前操作，使得手術動作穩定度大幅提升。

魏君卉說，腹腔鏡手術的傷口非常小，近年院方施行的單孔腹腔鏡和自然孔腹腔鏡手術，也幫助許多婦女解決問題。不過，達文西手術系統如同進階版腹腔鏡手術。

魏君卉補充，由於一般腹腔鏡的手術器械，多半是採直線型設計，手術操作時，太過精細的動作有其限制，傳統腹腔鏡執行上的難度也較高；但這些限制，現在都能藉達文西手術器械來克服。

最後，她提到，子宮內膜異位症多半會合併有嚴重程度不一的腸子沾粘，如果因為腺瘤、巧克力囊腫或者深部浸潤型子宮內膜異位症需要開刀，達文西手術能降低併發症產生，且對於病複雜度較高，又想進行微創手術的病人，達文西手術也是一項很好的選擇。

(中時 )