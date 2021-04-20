近期火災頻仍，金管會公布國人住宅火險投保率僅34.5％，呼籲民眾要加強投保！不過，金管會保險局副局長王麗惠20日指出，2017年至2019年的住宅火險投保率有逐年增加趨勢，分別為33.1％、34％、34.5％，主要是因為申辦房貸時要投保、民眾風險意識增加等因素。

王麗惠指出，民眾審視自身需求投保住宅火災保險是相當重要的事，住宅發生火災、爆炸等事故所致財產損失或依法應對第三人負賠償責任，均可透過投保住宅火災保險移轉風險，另自2020年起，住宅火災保險已新增住宅「颱風及洪水災害補償」，以及增加「住宅火災額外費用補償」等保障範圍，可提供民眾更完善的住宅保險保障。

據保險局統計，2017年至2019年住火的理賠金額也逐年增加，分別為1.98億元、2.17億元、2.2億元。

王麗惠特別呼籲，民眾在投保及申請理賠時，要注意四大事項，以確保自身權益：一、保險金額與承保範圍：由於保險金額將直接影響理賠金額的高低，且部分危險事故需事前特別約定方可納入承保範圍，因此消費者在投保前，應預為瞭解投保保險金額是否足夠，並審視契約條款所定承保範圍、不保的危險事故及動產等內容，以避免未來申請理賠時衍生不必要的金融消費爭議。

二、使用性質變更：由於「住宅火災保險」所保障建築物之使用性質種類為「住宅」，若民眾的住宅有營業行為，投保前應向產物保險公司說明保險標的物之使用情形。若投保後有使用性質之變更，亦應主動向保險公司說明，若非屬住宅火災保險之承保範圍，即應投保商業火災保險，以確保自身權益。

三、額外費用之賠償：火災發生後，通常需進行清理程序，且往往需耗費一段時間進行修復工作而暫時無法居住，危險事故發生後所支出之「清除費用」、「金融信用卡及證件重置費用」、「臨時住宿費用」、「租屋仲介費用」、「搬遷費用」及「生活不便補助金」等也在理賠範圍內，保戶可提出相關理賠申請。

四、住宅颱風洪水災害補償之保險保障：颱風洪水發生後，如建築物之淹水高度已達50公分，符合「水災災害救助種類及標準」之住戶淹水救助時，民眾即可檢附理賠申請書向保險公司申請理賠，無須另檢附損失清單，經保險公司查證屬實者，保險公司將依各區賠償限額予以賠付。

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