曾演過媽祖的星卉，19日在白沙屯巧遇曾演過千里眼的陳子強，以及她演媽祖時同劇的演員林奕妘。（林淑娟攝）

星卉在白沙屯重逢15年未見的前師兄王識賢。（林淑娟攝）

曾經五度演過與「媽祖」相關戲劇，去年和前年兩度在《戲說台灣》飾演媽祖的藝人星卉，19日首度參與白沙屯媽祖回鑾盛事。她在拱天宮附近還正巧遇到正在發放一萬份蛋糕給信眾的陳子強，已連續多年在媽祖回鑾時到場發放「狀元珍」現蒸蛋糕的陳子強還開心向現場群眾介紹：「她是演過媽祖的八點檔女主角星卉！」引起現場民眾一陣歡呼。

星卉感動地說，她與陳子強多年前曾一起演過台視《天上聖母媽祖》，陳子強當時就是飾演媽祖身邊的「千里眼」，她則是單元女主角，多年後自己也演了兩次媽祖，沒想到竟然會在白沙屯重見多年不見的老朋友，而且還是「媽祖與千里眼」的組合，真的是太玄妙了。

星卉說，她多年前剛出道時就演過媽祖相關的戲，後來在《天上聖母媽祖》、《千金媽祖》都演過單元主角，前年、去年則兩度在《戲說台灣》客串飾演媽祖，去年這一次原本處於休息狀態的她原本一開始是婉拒，希望劇組去尋找其他更適合的人選，她深信媽祖會選出最適合的人選，結果後來輾轉還是確定由她演出，她覺得一切都是緣分。但也坦言演神明會很有壓力，很怕自己演不來媽祖慈悲莊重的感覺，但奇妙的是，「每當衣服穿好、頭冠戴上，導演一喊五四三二一，我就感覺我不是我了，連很難背、平常一定會NG的文言文台詞，也會有如神助，說得非常流暢」。連當時擔任她助理的妹妹事後都對她說：「我覺得妳演媽祖的時候，是不一樣的人，不是我姊姊。」讓她自己也覺得真的很神奇。

雖然演過兩次媽祖，但這次卻是她第一次參與白沙屯媽祖北港進香回鑾盛會，且19日當天還巧遇了15年不見的前同門師兄王識賢，兩人開心敘舊，讓她更是感恩媽祖牽起的一切美好善緣。雖然無法像王識賢能夠扛神轎近距離接近媽祖，但她這一天所見所聞都是滿滿的感動，敬拜媽祖時還虔誠許願，希望有朝一日可以有機會飾演白沙屯媽祖的神蹟，把祂的慈悲與神蹟演出來。

(中時 )