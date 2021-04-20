康舒(6282)正式啟動交班！康舒今年董事改選，現任董事長許勝雄未列入提名名單，今年6月23日股東會董事改選後將選任新董事長，預期可望由康舒現任總經理許介立接任，這也是金仁寶集團第1家啟動世代交替公司。

康舒將於6月23日股東會進行董事改選，今天公告由主要股東金寶電子提名之董事(含獨立董事)候選人名單，相較於目前之董事會成員，現任董事長許勝雄並未列入提名名單，顯示康舒科技將進入下一階段的世代交替傳承作業。

此次康舒共提名8位董事及3位獨立董事，其中董事部分包括：康舒總經理許介立、金寶總經理陳威昌、國票金控董事長魏啟林、康舒前任總經理高青山、邱平和及富世德顧問企業公司董事長胡世芳、康舒資深副總經理汪合肥及康舒副總經理劉純芝；在獨立董事方面，康舒此次亦邀請台灣電力企業聯合會黃重球理事長及全國工業總會蔡練生秘書長進入獨立董事提名名單，搭配現任獨立董事林能白先生，除符合獨立性要求，強化康舒公司治理外，並期望藉由獨立董事對產業豐富的經驗及深度了解，對康舒未來轉型升級提供更多的建議。

康舒將於6月23日股東會進行董事改選，會後將舉行董事會選出新任董事長，預期可望由許介立接任。

康舒表示，自民國85年金寶(2312)投資康舒科技，加入金仁寶集團後，許勝雄即擔任康舒科技董事長，經過25年的努力，成為全球前十大電源供應器廠，近年來更力推康舒進入太陽能發電、智慧電網及綠能相關產業，攜手產業價值鏈發展低碳經濟；康舒近幾年亦投入大量資源於ESG領域，近期成為全球首家通過TCFD查核之電子科技業代表，並榮獲氣候領袖獎、創新成長獎及企業永續報告書白金獎等三項大獎的殊榮；康舒也持續推動深耕台灣，擴增在地產能，今年底將完成「金蛋計畫」新廠，並啟動「風華再現」的第二階段在台投資擴廠計畫，以因應公司轉型升級需求。

(時報資訊)