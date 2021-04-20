第一金(2892)旗下第一銀行統籌主辦良聯工業股份有限公司5年期新台幣25億元聯貸案，該聯貸案由第一銀行統籌主辦及擔任管理銀行，並邀集合作金庫、彰化銀行、華南銀行、農業金庫、土地銀行、台灣企銀、高雄銀行、兆豐銀行、板信商銀、三信商銀等11家金融機構參貸。該案認貸金額達48億元，超額認貸比率達140%，最終簽約金額為25億元，此次聯貸資金主要係償還既有金融負債暨充實中期營運及購料週轉金。

良聯工業成立迄今20餘年，營運情形穩健，具備相當之市場地位，主要營業項目包括國內外之重機設備製作安裝工程及國外採購服務，承攬範圍涵蓋石化、鋼鐵及電力設備大廠所需的各式壓力儲槽容器、塔槽、熱交換器、大型鋼構等設備相關工程。

良聯近年配合政府政策發展，跨足離岸風力發電水下基礎製造業務，為國內少數專業統包及製造廠商。此外，公司也取得多項品質及環安衛管理系統認證，除提升工安水準外，亦重視節能與環境友善的平衡共存。

(時報資訊)