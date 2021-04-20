隨著疫情已經到了接種疫苗的階段，國人也陸續開始COVID-19的疫苗接種，以增加整體社會保護力，根據疫情指揮中心統計，目前約3.2萬名國人已施打疫苗。國泰金(2882)旗下國泰人壽為響應政府政策，推廣疾病預防概念，首創在保單中加入接種指定疫苗，就能享有保險金額增加的機制。

國泰人壽於今年3月31日開辦「國泰人壽心安逸疾病預防附加條款」，將原本熱銷的防疫保單「國泰人壽心安逸一年定期住院日額健康保險(心安逸)」免手續直接升級，自3月31日後，無論是新投保或已經投保「心安逸」有效契約，保戶只要在申請住院保險給付時，檢具主契約生效日起至當次住院(不含住院當日)前的「疫苗接種」或「癌症篩檢」證明文件，當次住院保險金增額10％給付，藉此鼓勵保戶定期接種疫苗及癌症篩檢，落實健康管理。

由於台灣民眾防疫保障意識高，「心安逸」自去年3月開辦以來，因為高CP值的保險特性，至今已熱銷約12萬件，是壽險業銷售件數最多的防疫保單。

國壽指出，「國泰人壽心安逸疾病預防附加條款」所指定接種的疫苗包括經主管機關查驗登記並核准使用的預防流行性感冒、嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)或肺炎鏈球菌感染疫苗，而指定的癌症篩檢則是以衛生福利部國民健康署所推廣的乳癌、子宮頸癌、大腸癌或口腔癌四項癌症篩檢，只要符合其中任何一項就可享有保險金增額給付，讓保戶不但能夠預防疾病的發生還可以增加保障。

(時報資訊)