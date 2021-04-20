台灣線上零售業龍頭-富邦媒(8454)搶攻母親節商機，旗下通路momo購物網推出第二波專櫃美妝母檔，希望延續首波銷售年增30%亮眼業績，助攻買氣推升整體銷售。

專櫃彩妝保養網購商機逐年攀升，momo為持續提供消費者豐富選擇，至今集結近百大專櫃品牌，隨著母親節將至，momo首波專櫃美妝母親節業績開紅盤，整體銷售年增30%，其中歐美系專櫃品牌更繳出翻倍成長佳績，momo即時起再推出《專櫃美妝母親節》活動，希望能持續助攻買氣。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物，109年合併營收672億元，年增29.65%，再創歷年新高，全年歸屬於母公司業主稅後盈餘為19.4億元，每股盈餘為13.87元；公司董事會通過每股擬配發現金股息10元及資本公積3元股票股利，共計發放約14億元現金股利，並自股票溢價發行所產生之資本公積提撥4.2億元，轉增資發行新股0.4億股，配發率達93.7%，維持高配發比例。

受惠於消費型態朝電商平台移動及整合服務效益顯現，富邦媒第1季合併營收為183.6億元，創下單季歷史次高；富邦媒董事長林啟峰表示，今年景氣看起來是樂觀的，如果沒有太大意外，希望今年可以維持去年成長幅度。

(時報資訊)