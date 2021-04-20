高市驚傳一起殺夫命案！家住楠梓的杜姓人妻懷疑曾姓丈夫外遇打她，吵著離婚，19日晚間教唆2名16歲少年，到丈夫上班地點附近埋伏教訓，未料過程中出手過重，持刀砍中曾男脖子，昨晚傷重不治。警方今天循線逮補2名嫌犯，同時帶回教唆殺害親夫的杜女。

這起事件發生在昨晚6時55分，50歲曾姓死者當時下班，走進在苓雅區建民路一處巷弄，準備騎車返家之際，未料突然衝出2名嫌犯與曾男爆發激烈口角後，接著余姓少年持開山刀砍傷曾男脖子右頸部1刀，深及動脈，造成大量失血，現場血跡斑斑，凶嫌嚇得棄刀逃逸，民眾見狀立即撥打119，送往高雄榮民總醫院搶救，未料到昨晚9時9分宣告不治。

苓雅分局組成專案小組緝凶，循線調閱路口監視器追查，今天早上9時7分在楠梓區查獲余姓及王姓凶嫌到案，2人初步坦承涉案，但據悉，第一時間杜婦接到通知到醫院時還裝傻，未吐實教唆殺人一事，事後警方追查杜婦時，她也矢口否認教唆殺夫，最後杜婦才被警方突破心防，願意吐露實情。

警方指出，杜婦與2位少年因為家住附近而熟識，當時杜婦懷疑曾男在外有情婦，因此找他們希望幫忙教訓曾男一番，但這2位少年並不認識曾男，杜婦還先帶著其中一人前往察看曾男車輛，等到曾男下班準備牽車時，便可鎖定正確對象，對他進一步動手。警方查出，2名凶嫌均未成年，且都在高中輟學，而余姓少年疑似與曾男發生激烈口腳後，持開山刀朝曾男的頸部、肩部個砍一刀，由於曾男的刀傷深及動脈，因為失血過多不治。

而杜婦則供稱，17日當天被丈夫打傷，她憤而要求離婚，甚至懷疑丈夫是有了小三才動手家暴，因此氣得找人給他教訓，沒想到少年出手太重，才誤殺丈夫，對於丈夫被少年砍死也相當訝異。曾男在建民路1家輪胎行上班，他的同事今接受媒體訪問時透露，昨天曾男在巷口被砍，「喊得很大聲」，大家都聽到了，才趕快報警處理。

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(中時新聞網)