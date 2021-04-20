2021雲林全國中等學校運動會射箭場上高中組團體賽男、女都完成連霸霸業的成績，桃園市永豐高中靠著高三的施孟君、田文慈帶著高二學妹邱意晴，在決賽以5比3擊退新竹市香山高中，蟬聯后座。

永豐高中教練徐梓益透露，隊上三位選手實力平均，大家都有共識、企圖心又強，今天從第一場比賽他也提醒選手帶著微笑來面對，「我都『催眠』選手，說我們是彼此的神隊友，大家互相cover，勝利就會是我們的。」

徐梓益也在出賽順序上做了調整，將原本第三棒的邱意晴拉到第一棒，徐梓益解釋，邱意晴箭的質量很高，由她先幫隊伍把氣勢衝上來，帶動後兩棒延續，果然收到成效。

邱意晴賽後笑說自己還是比較喜歡擔任第三棒，不過也很開心今天擔綱第一棒帶動士氣，目前高二的她表示學姐施孟君、田文慈畢業後，明年自己的隊友要換人，還是期許持續進步，用3連霸結束高中生涯，也希望能挑戰國手資格、再度出國參賽。

(中時 )