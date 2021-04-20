內埔警分局20日上午9時許接獲民眾通報，一名男子在內埔鄉西淇路住家外持西瓜刀胡亂揮舞，嚇壞了路人。警方不敢大意，隨即派員前往處理，並趁隙奪刀、上銬，但鍾姓員警在拉扯間劃傷手掌，所幸並無大礙。

警方指出，獲報後隨即指派2名線上員警到場，先是向持刀的許姓男子母親瞭解案情，許男見狀突然情緒激動持刀從屋內衝出，員警來不及使用辣椒水，只能直接反應以擒拿術揮開手持西瓜刀，一旁林姓員警見狀趁勢上前壓制、上銬。

據許母表示，許男平常工作不穩定，前一晚在家喝的酩酊大醉，一早起來便大吵大鬧，經查許男雖無鬧事紀錄，但全案將依涉嫌妨害公務罪送辦，鍾姓員警送醫後左手縫合3針，所幸無大礙。

內埔警分局長蔡耀順表示，全案依職權通報衛生局，除約制酒醒後的許男外，將加強社區巡邏，以確保民眾安全；另員警公傷部分，分局也到醫院進行慰問。

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(中時 )