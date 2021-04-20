新北市板橋動物之家志工邱梅格發現網路認養文乏人問津，結合自身美編專長，將毛寶貝照片製作成獨特送養卡，上傳至臉書社團，幫助板橋動物之家毛寶貝提高曝光率，吸引民眾來認養。

從事美編工作的邱梅格在板橋動物之家服務兩年多，見網路認養文效果不彰，決定一展長才，替許久未被認養的毛寶貝量身打造送養卡，以毛寶貝照片為主，標註名字、個性及相關資訊，果然有民眾看見送養卡，特地到板橋動物之家看毛寶貝，在板橋動物之家兩年多的梗犬「毛豆」，就因此在上個月順利找到新家。

邱梅格幫板橋動物之家的毛寶貝製作認養卡。（新北市動保處提供）

邱梅格說，製作這些圖卡已成為一種紓壓方式，在她忙碌無法到動物之家當志工時，也能為這些毛寶貝盡一份心力。民眾如果想認養毛寶貝，可以到新北市各動物之家挑選犬貓，也可以擔任臨時志工照顧牠們，在接觸相處、了解毛寶貝個性後再決定是否認養，毛寶貝能提前適應與人相處模式，避免不安焦慮。

動保處表示，新北市現有8所公立動物之家，收容毛寶貝日夜等待有緣人認養，同時也歡迎有興趣的民眾前來加入志工行列，不僅能與毛寶貝近距離接觸，彼此相處充實時光，可降低毛寶貝對人類戒心，增加牠們被認養機會，讓毛寶貝順利到下一個幸福的家。

(中時 )