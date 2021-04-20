林姓女子今年初結婚，找江姓女員工等人擔任招待，事後發現有紅包被偷，林女調監視器揪出江姓女員工是「內賊」，但江女歸還紅包時，竟將6萬禮金的紅包袋中寫上6000元，拿走5萬4000元，林不但開除江女，並提出告訴。台北地檢署20日依竊盜罪起訴江女。

據了解，今年1月，20多歲林姓女子在台北遠企舉辦婚禮，請江姓女員工等人，在收禮處幫忙分送賓客結婚小禮，由於收禮金的親友發現，有一整疊紅包不翼而飛，清點過發現遺失了19包、共約25萬元。

林女在哥哥幫忙下，調閱飯店監視器，發現江女曾在禮金處的桌子旁邊，有異常蹲下動作，起身後走向廁所。

林女詢問江女，江女一開始否認行竊，告訴林女不小心將紅包誤置於逃生梯，林女比對禮金簿，發現有一包6萬元紅包，紅包袋上被誤寫成6000元，裡面只剩下6000元，再致電質問江女，江女才坦承拿走裡面的5萬4000元。

檢方調查時，江女坦承實在克制不了偷竊衝動，目前已就醫中，希望獲得和解；但林女拒絕原諒，檢方今依起訴江女。

(中時 )