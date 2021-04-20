「2021苗栗客家桐花祭」即將登場，苗栗縣政府從4月18日至5月30日在縣內共舉辦14場桐花祭活動，包括：桐花婚禮、漫步賞桐步道、市集及音樂派對等，苗栗警分局為避免交通阻塞，將於活動期間每週6、日上午10時至下午18時，在會場週邊部份路段執行交通疏導管制措施至05月20日活動結束止。

針對即將到來的客家桐花祭，苗栗警分局針對遊客前往各觀光熱點，利用苗栗、頭屋、銅鑼、三義等交流道進、出，並經由台72線快速道路進入各景點，分局將根據各重要路口車流狀況，提前派遣交通崗燈控疏導，防止車輛回堵。

警方並針對連假期間加強交通指揮疏導工作，對於轄內車站、交流道、觀光景點、風景遊憩區、遊樂場等處所，協調主管機關，運用各種彈性管制措施，實施交通疏導與管制，有效紓解車流。假期期間並嚴格取締酒後駕車等違規，預防事故發生。

苗栗警分局長楊贊鈞表示，活動期間請民眾務必配合警方的疏導與管制措施，確實遵守現場員警的指揮及引導，共同來維持交通順暢與行車安全，歡迎民眾闔家漫遊苗栗小鎮，感受浪漫桐情賞螢客庄魅力。

(中時 )