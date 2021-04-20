高雄輕軌大南環正式營運後，才短短3個月就發生過5件交通事故，幸虧都沒有嚴重的傷亡發生，高市府交通局為了讓用路人更加清楚用路規則，特別在凱旋二路與四維一路口加設電子看板，提醒民眾避免違規轉向與輕軌發生碰撞。

高雄輕軌大南環於今年1月12日正式通車，但由於用路人未遵守相關交通號誌指引，民眾對直行箭頭的綠燈認知不足，以為直行箭頭一但亮起，除了執行也可以隨意左轉或右轉，因此只要民眾任意直接左右轉，便容易與輕軌發生碰撞。

至今已經發生5起汽機車與輕軌碰撞的事故。

交通局解釋，若路口沒有特殊號誌，凡亮圓頭綠燈，民眾就可以選擇直駛或左右轉，但因為凱旋二路與四維一路口的號誌設計有搭配輕軌的交通時相，所以有加入箭頭綠燈的燈號，當只亮起直行箭頭綠燈時，民眾則只能依規定直向行駛。

交通局表示，其實先前就有發現民眾在凱旋二路與四維一路時常在只亮直行箭頭綠時，違規左右轉，因此有在該路口的電線杆上有設固定式的紅色標牌提醒民眾，但仍會有用路人會疏忽標牌，不慎違規轉彎，為了加強警示效果，再加設連動式的電子看板，未來將在輕軌凱旋二路沿線其他路口增加此裝置。

交通局呼籲，用路人應該要確實遵守交通管制措施，並結合市府未來將建置的智慧軌道運輸與5G、AIOT、車聯網技術系統，全民共同提升輕軌沿線路口行車安全。

(中時 )