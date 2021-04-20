賊來回徒步14公里搶金項鍊 不到24小時落網

賊來回徒步14公里搶金項鍊 不到24小時落網

43歲林姓男子疑因缺錢買毒，16日先從新北市板橋區徒步約7公里前往新莊區，偷竊機車作為犯案工具，再騎車前往泰山區搶奪婦人金項鍊後逃逸，林嫌自以為將機車停回新莊再徒步返家可以躲避警方查緝，警方於隔日上午7時許循線逮捕林嫌，訊後依搶奪、偷竊等罪嫌移送法辦。

據悉，林嫌疑因缺錢買毒，16日從板橋區徒步約7公里前往新莊區，先偷竊路邊機車作為犯案工具，中午12時許騎車抵達泰山區明志路一段附近。

林嫌發現公車站牌旁婦人落單，他徒步上前搶走金項鍊，隨即騎機車逃逸。林口警分局獲報組成專案小組，沿途調閱監視器查緝。

林嫌得手後再度騎贓車返回新莊隨意棄置，自以為利用徒步方式可以躲避警方查緝，再度從新莊徒步返回板橋住處，警方17日上午7時許循線前往林嫌住處逮人，除了查扣犯案用的衣物、拖鞋外，另外還有注射毒品用的針頭。警方訊後依強奪、竊盜、違反《毒品危害防制條例》移送法辦。

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(中時 )