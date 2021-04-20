高雄柳姓民眾去年5月從大陸返台，在六龜區農地住宅自主隔離，想說偷偷到後院整理一下雜草、活動筋骨，就遭查獲開罰15萬元。由於餘額未繳清，日前遭法務部行政執行署高雄分署查封名下另一處百餘平方公尺大農舍。

柳男2020年5月10日自大陸搭機返台，回到六龜區農地自建住宅，進行居家檢疫隔離。柳男想說自家後院太久沒照顧、雜草叢生，竟打開後門，逕自到後院替農作物澆水、除草，遭移送機關查獲。

移送機關認為，柳男住家後院並沒有圍牆，無法確保閒雜人等不得進入，等於無法避免疾病傳播風險，恐怕造成防疫漏洞，依法裁罰15萬元。事後柳男辦理分期繳款，只繳了6期，還欠11萬餘元未繳，遭移送高雄分署執行。

高雄分署為防止柳男脫產，清查後發現其在六龜區中庄還有一處面積約152平方公尺農舍，日前前往查封。高雄分署表示若不按規定、在1個月內繳罰款，將進行拍賣。

違規的案例還有，高雄潘姓男子1月自柬埔寨搭機回台、入住防疫旅館，由於沒有台灣的門號可使用，隔離第一天竟偷偷跑回家拿手機SIM卡，回程還跑去超商吃宵夜，遭移送機關查獲裁罰12萬元，由於罰款尚未繳清，機車也遭高雄分署查扣。另一名程姓男子1月同樣自柬埔寨搭機回台、擅自離開防疫旅館房間遭罰20萬元，事後連食宿費用也不繳，高雄分署前往家中查訪，由父母先代繳食宿費，承諾會由兒子分期繳清罰款。

法務部行政執行署高雄分署呼籲民眾防疫切勿心存僥倖，經催繳仍不理者，高雄分署不排除以拘提方式將惡意不繳的義務人拘提到案。

(中時 )