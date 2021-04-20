金仁寶集團內電源供應器企業康舒今年股東會將進行董事改選，今日公告，主要股東金寶提名的董事候選人名單，現任董事長許勝雄先生並未列入提名名單，代表康舒將進入下一階段的世代交替傳承作業。

許勝雄自1996年透過金寶投資康舒，康舒加入金仁寶集團後，許勝雄即由1996年10月起即擔任康舒董事長，隨著許勝雄獨子、原執行副總許介立，在去年3月20日接任總經理後，康舒展開世代交替第一階段，隨著許介立擔任康舒總經理滿一年，許勝雄決定給年輕人在公司每日營運與董事會都有完全做主、完全歷練的機會，不繼續出任康舒董事與董事長。

而在獨立董事方面，康舒表示，已邀請台灣電力企業聯合會理事長黃重球及全國工業總會秘書長蔡練生進入獨立董事提名名單，搭配現任獨立董事林能白，除符合獨立性要求、強化公司治理外，也期望藉由獨立董事對產業豐富的經驗及深度了解，對康舒未來轉型升級提供更多的建議。

康舒將於6月23日股東會進行董事改選，會後將舉行董事會選出新任董事長。

(工商 )