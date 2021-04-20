日商恩沛2019年在臺灣推出「AFTEE先享後付」服務，目前在臺用戶數量已突破30萬人，20日再宣布與新零售OMO服務商91APP合作，提供91APP破萬家品牌「先享後付」、「無卡分期」，並給予「100％回收款項」保證，服務上線以來，共300家零售品牌開通服務、累積銷售金額達數千萬元。

MIC調查指出，「刷卡」是臺灣民眾最常使用的網購支付方式，占網購整體支付方式的75.7％。然而多數銀行以「穩定收入」及「財力證明」作為是否核卡之標準，造成許多學生、自由接案者、家庭主婦不易申請到信用卡，難以享受「分期付款」的便利服務。

AFTEE是以先取貨、後支付的全新購物形式搶攻電商市場商機，截至今年3月底，AFTEE已在臺累積超過30萬名用戶。而看見臺灣市場的潛力，去年AFTEE與91APP合作，提供零售品牌的消費者「先取貨、後支付」金流服務。

服務上線三個月以來開通服務的零售品牌已達300家、訂單筆數破萬筆、總銷售金額更高達數千萬元，消費類別以美妝、服飾、生活用品類、戶外用品為大宗。

日商恩沛後臺數據調查顯示，消費者使用「AFTEE先享後付」服務的取貨率高於超商取貨付款，甚至與「信用卡付款」的取貨率相近。使用91APP服務的零售品牌只要進入91APP商店後臺勾選開通「AFTEE先享後付」金流服務，未來使用AFTEE服務的消費者，不須準備足額現金即可取貨，後續再於期限內轉帳或進行超商付款即可。

日商恩沛表示，這樣可以減少店家因消費者未取貨導致的逆物流成本，且日商恩沛提供「100％回收款項」保證，消費者只要選擇使用「AFTEE先享後付」作為支付方式，日商恩沛即會先將全額款項支付予零售品牌，零售品牌不必擔心後續金流問題。

(工商 )