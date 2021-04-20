歐盟27國外長會議才剛通過要在印太地區加強戰略存在與行動，日本陸上自衛隊隨即宣布，今年5月11至17日在日本境內的聯合演習中，將有美國陸戰隊和法國陸軍共同參與。這將是法軍首度參與日本境內的軍演，更是美、日、法3國陸上部隊首度在日本境內實施正式演訓。外媒認為，法軍首次參加日本境內的美日聯合演訓，顯示印太與台灣議題已成為國際上的重要議題。

《法國國際廣播》引述日本《朝日新聞》報導稱，此次軍演地點在日本九州南部的陸上自衛隊霧島演習場和九州西方海空域。日本陸上自衛隊、美國陸戰隊、法國陸軍將在霧島演習場進行運用直升機等的部隊運輸、模擬城市巷戰的訓練。另外，在九州西方的海空域，還有日本海上自衛隊、美國海軍、法國海軍將聯合進行防空訓練。

《朝日新聞》引述知情人士的話指出，這3國希望加強合作，以牽制中國。近來，中國軍隊在東海和南海頻繁出現並且擴大軍事行動。

報導說，參加軍演的總人數可能為300人左右，軍演期間所有人都不離開霧島演習場，將在其中紮營。

日本陸上幕僚長吉田圭秀4月15日於記者會上表示，美日法3國聯合軍演對印太地區的和平與穩定，意義重大；法國更是肩負維持國際秩序自由開放的重要國家。

台灣中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑受訪時表示，中國近年積極與緬甸聯結，想透過在緬甸設立港口與軍事基地，來突破「麻六甲困境」，讓海上資源運補船不用經過新加坡，直接從緬甸上岸，透過高鐵進入中國。因此美、日、澳洲、印度與法國本月5日在孟加拉灣，展開為期3天的海上聯合軍事演習，意在阻止中國的軍事行動；而5月美日法3國進一步聯合軍演，由於參與國都有航母，美國有可能會進行航艦對航艦的作戰演練，熟悉其它國家的作戰系統與模式。

(中時新聞網)