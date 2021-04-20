馮啟彥主任提醒，腸胃炎若合併有腹部劇痛、發燒等情形，就有可能是腸道破裂，須盡早接受手術。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗1名2歲女童，因罹患沙門氏桿菌，造成持續1週腸胃炎及腹瀉，雖至診所就醫但沒有改善，後因腹痛加劇，被家人送到醫院急診，經院方電腦斷層檢查發現異常，醫師緊急以微創開腹手術，成功找到右側大腸破裂之處，並予以修補，小妹妹術後復原狀況良好。

這名2歲女童，因持續1周出現腸胃炎及腹瀉現象，送到大千醫院檢查，醫師發現她除了有腹痛情形，也呈現低血壓、脫水、少尿等敗血症的現象，經電腦斷層檢查發現，腹腔內出現不正常的游離空氣，疑似腸道破裂，因此安排緊急手術。

大千醫院外科部主任暨小兒外科專科醫師馮啟彥表示，無論是病毒性腸胃炎(例如：諾羅病毒)，或是細菌性腸胃炎(例如：沙門氏桿菌)，都有可能造成持續性的腹瀉，與一般吃壞東西的腸胃炎不同。若嚴重的腸胃炎沒有治癒，對於抵抗力較弱的幼童及長者來說，有可能造成腸道破裂而引發腹膜炎，進而導致敗血性休克甚至死亡，因此切勿輕忽。

這次個案在詢問其相關病史時，發現小妹妹觸摸雞蛋後未洗手就吃東西，且手術中培養細菌的報告顯示為沙門氏桿菌，確診為感染沙門氏桿菌的腸胃炎。因此，想要預防腸胃炎發生，除了食物要煮熟、環境保持衛生之外，勤洗手也是很重要的。

馮啟彥提醒民眾，腸胃炎若合併腹部劇痛、發燒、檢查結果有白血球增生現象，就有可能是腸道破裂的情形，一定要盡早接受手術治療，才能避免危及健康。

(中時 )