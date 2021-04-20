太魯閣號事故造成49人死亡逾2百人輕重傷，林佳龍也在今天離任交通部長一職，由政務次長王國材接任部長一職，對此，入口網站《yahoo》今(20日)針對「林佳龍下台、王國材升官，這樣的安排適不適當？」為題，進行網路投票，截至20日晚間6時許，有85.5%網友認為不適當、僅14.5%認為適當。

林佳龍辭職下台，交通部也為他舉行部長感恩惜別會，官員們做出活潑的肢體動作燦笑合影，讓國民黨立委李德維看不下去直言，看了交通部擺出的感恩惜別陣仗，「我幾乎都忘了，前交通部長林佳龍是為了太魯閣事故49條人命而引咎辭職。」

Yahoo投票。(圖/翻攝自Yaoo投票網站)

新北市議員葉元之也批評交通部，次長們「極盡肉麻之能事」，把林佳龍形容像個聖人，若再加上之前交通部發動各公會慰留林佳龍的戲碼，可以看得出來，林佳龍精心營造一個漂亮的下台身影，以等待下一個更好的位置。

林佳龍卸任交通部歡送 新交長王國材道別喊：他是大暖男！

對此，入口網站《Yahoo奇摩》20日就對此發起網路投票民調，以「林佳龍下台、王國材升官，這樣的安排適不適當？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為4月20日至25日，截至20日下午6時為止，共有6百多名網友投票，列出5個選項，表示「不適當，政次也應該一同負責」，比例為85.5%、有572票，認為「適當，選用標準依專業考量」佔14.5%，有96票。

對於惜別會ㄧ事，交通部回應表示，林前部長卸任前，對於部內歡送會的儀式，確曾指示因事故仍在善後，應予免辦；但部內相關單位考量此為歷任部長卸任傳統，部屬機關單位同仁亦盼有機會向部長道別，因此在更名為「惜別會」並簡省儀節後，林前部長才勉予同意，昨日惜別會中也多次提醒交通部同仁記取教訓，以安全為最大使命，今日的交接儀式上，引用「你是我的兄弟」歌詞，也是要傳達交通部各單位團結一心為守護運輸安全而努力的勉勵。

(中時新聞網)