2020年因為民眾海外網購買保齡球，被海關以為夾藏毒品而進行破壞性查驗，結果是烏龍案件。

根據財政部關務署統計，近3年多來海關破壞性查驗有93件，僅有5件是烏龍案件，其中2件已經進行賠償，總賠償金額為3萬6254元，其餘案件則是由報關行與進口人進行協商及後續處理。

進行賠償的案件中，1案是進口摩托車排氣管被誤以為屬走私高風險物品而進行破壞，結果賠償3萬5191元；第2案則是進口2罐羊奶粉，也被誤以為是毒品，而賠了1063元。

關務署表示，會實施破壞性查驗是依據關稅法第23條及進出口貨物查驗準則辦理，主要的程序包含1.海關查驗貨物有密、通報案件、儀檢或緝毒犬嗅聞異常或依情況研析確屬可疑，必須實施破壞性查驗；2.應報請一級單位主管核可；3.會同報關人或報關行查驗；4.以最低破壞性手段實施；5應於報單住破壞貨物的事實。

統計顯示，從2018年到今年3月底止，近3年多以來，海關執行「破壞性查驗」共計93件，其中88件確實查獲不法物品、另外5件是屬於烏龍案件，緝獲率達95％，關務署表示，破壞性查驗的緝獲率高，為海關查緝不法走私的必要性措施。

近3年海關進行破壞性查驗，查獲確實夾藏不法物品，經典案例有2018年8月有進口人從菲律賓進口龍形藝術品，申報進口價格是4萬元，其金屬底座已經焊死無可拆解，難以窺看內部情況。

請緝毒犬協助嗅聞底座，緝毒犬也毫無反應，但經X光影像底座內部呈現不規則形狀、有稜有角，與一般壓重物品均勻的影樣截然不同，所以海關決定採破壞性查驗。

經深挖之後，底座不明深黑X光影為夾藏制式步槍2支、滅音器1組、步槍彈匣4個、點38彈匣2個、制式點38子彈100顆及5.56顆子彈。

海關表示，有不法私梟常以申報高價物品以增加海關破壞性查驗的心理壓力，企圖阻礙海關查驗。

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(中時 )