2021年雲林全國中等學校運動會高女組舉重59公斤級，高雄市鼓山高中胡嘉琦在抓舉、挺舉及總和三項破大會紀錄，個人首度在全中運比下勁敵、台東縣台東高中謝佳晏，收下珍貴的金牌。

胡嘉琦抓舉80公斤、挺舉97公斤、總和177公斤都創下大會新猷，她說：「賽前真的沒想過可以破大會紀錄又拿金牌，高中前兩年參加全中運我一次第5、一次銀牌，本來以為這次又是『坐二望一』，卻意外拿下金牌，也算是給最後一次參加全中運的自己，有個很好的結束。」

這也是高中才開始正式練舉重的胡嘉琦生涯第一面全國性賽事金牌，她透露之前練田徑的鐵餅、鉛球，為了有更好的發展轉練舉重，昨天她也看了「舉重女神」郭婞淳在亞錦賽勇奪3金並在抓舉、總和兩破世界紀錄的精彩表現，到今天都還一直用手機滑相關訊息，她說：「婞淳學姐的動作真的很漂亮，也會想過跟她一樣成為國手，但以我現在的表現還太遙遠。」

高中生涯最後一年讓出金牌的謝佳晏，透露因為生理期來影響表現，「今天狀況很不好，有點沒力、吃東西也吐，很遺憾落居銀牌，但這也更激勵我成長，畢竟有失敗才能淬煉好的成果。」

(中時 )