爆料公社管理員出面回應爆廢1公社被無預警關閉的原因。(圖截取自管理員臉書)

管理員貼出照片，證實爆廢1公社被臉書關閉。(圖截取自管理員臉書)

有網友在今(20日)下午發現，點開爆廢1公社的社團，卻跳出「目前無法提供此內容」的提醒，代表爆廢1公社慘遭臉書關閉，對此，管理員也出面說明，表示臉書給出的停用理由是「版主批准違規貼文」，不過管理員卻喊冤，「但我們的版主明明是刪除踢鎖違規文章，卻被臉書誤判為批准，而導致社團停用」，更說這是臉書存在已久的bug。

在去年10月13日擁百萬社員的爆廢公社，無預警被臉書下架，當時管理員更宣布「13日晚起全爆系社團停止所有活動3天！」，隨後便另起爐灶成立了爆廢1公社，短短半年吸引近20萬名社員加入，沒想到成立不久後又碰上同樣問題，無預警被臉書下架，而管理員今也證實此消息。

管理員在個人臉書上發文指出，這次爆廢1公社被停用關閉，臉書給出的關防回應是因為版主批准違規貼文，不過管理員卻相當無奈，說明該版主明明是刪除違規文章，卻被臉書誤判成是批准而導致社團停用，更說這是臉書存在已久的bug，每次都有申訴卻都石落大海，更呼籲臉書人員能夠看到此消息。

最後管理員也說，希望爆廢1公社社團能夠順利恢復，「希望爆廢可以回來，不然大家真的很無聊，現在只能先到爆料公社app發文，等臉書還我們社團」。爆系社團以爆料公社起家，最大的爆料目前已有251萬社員、爆廢也有逾百萬，人數甚至多到必須另開社團以分流，是臉書上相當活躍的社團，板上PO文更是眾多媒體新聞來源之一。

(中時新聞網)