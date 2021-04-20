嘉義縣朴子市公所日前獲新麗企業股分有限公司及財團法人簡天生紀念基金會主動接洽，驚喜獲贈10萬個醫療級口罩，將發送給弱勢民眾。（朴子市公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

公所今20日簡單舉辦捐贈儀式，由許崇鎮代表新麗企業及簡天生紀念基金會出席，朴子市長吳品叡親自頒贈感謝狀。（朴子市公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

盡管新麗企業和簡天生紀念基金會行事低調，公所今20日仍簡單舉辦捐贈儀式。（朴子市公所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應新冠肺炎疫情，口罩已是人人必備民生必需品，嘉義縣朴子市公所日前獲新麗企業股分有限公司及財團法人簡天生紀念基金會主動接洽，意外獲贈10萬個醫療級口罩，近期將發送給中低收入戶、獨居老人及領有中低老人津貼、身障生活補助者，用愛心口罩守護2000個家庭健康。

朴子市公所指出，新麗企業股分有限公司專業製造不織布產品，在全球各地20多個據點設廠，朴子也有一處生產線，日前新麗企業朴子廠廠長許崇鎮主動接洽公所，說要捐贈口罩給公所，不請自來的善行義舉讓公所上下非常驚喜，馬上統計弱勢民眾需求數量，提報給新麗企業後，沒想到對方不但一口答應，還加碼到10萬個口罩。

盡管新麗企業和簡天生紀念基金會行事低調，公所今20日仍簡單舉辦捐贈儀式，由許崇鎮代表新麗企業及簡天生紀念基金會出席，朴子市長吳品叡親自頒贈感謝狀。

吳品叡表示，雖國內疫情稍緩，口罩也較方便購買，但對弱勢家庭而言，防疫口罩仍是一筆額外開銷，現因企業送愛心、朴子享溫情，感謝新麗企業、財團法人簡天生紀念基金會的善舉，與弱勢攜手抗疫，提供非常實用的口罩，讓弱勢民眾日常生活多一層防護。

公所祕書吳振名說，近日就會委請里幹事把10萬個口罩全數發送出去，讓弱勢民眾戴上後保護自己、也保護他人健康。

(中時 )