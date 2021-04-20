疫後需求太熱。今3月外銷訂單公布，繳出536.6億美元，不但是歷年最強3月，更拉出連13紅，有機會挑戰金融海嘯後第二長紅紀錄。而年增率33.3％，七大接單產品成長全數見紅，甚至基本金屬、塑橡膠、化學品3項傳產年增數更破5成。

對於3月強勁表現，經濟部統計長黃于玲表示，主要是全球景氣復甦，終端需求回溫，疫情後企業與個人生活數位化需求熱絡。而傳統產業則受惠國際原物料行情走高，也與去年上半年傳產被疫情打擊大，基期較低有關。

總計首季外銷訂單金額1489.7億美元，年增42％。而訂單從去年3月起，就一路正成長。先前最長一次是2016年8月起的連18紅，為2008年金融海嘯後第二長，這次疫情期間拉出的13紅，有望挑戰這個紀錄。而歷史最長連紅是2009年10月到2011年11月，當時金融海嘯後景氣復甦帶動連26紅，要超越比較有難度。

這次接單科技類產品的資通信、電子產品，年成長都在2成以上，金額也是歷年同月最高，光學器材則增加4成5。但是傳產增幅更大，基本金屬54％、塑橡膠61.8％，化學品也有51％，連最少的機械產品也有36％，也反映經濟部說的去年基期較低，所以數據上比科技更熱。

從接單地區來看，美中歐日都成長逾3成，甚至東協還年增44.6％，這跟電子產品、資通信產品下單多有關。

展望4月表現，經濟部看好連14紅，估計訂單金額可持續年增3成以上。而從去年9月以來，7個月中除2月春節，接單金額有6個月破500億。「500」數字將成今年訂單新常態。

(中時 )