花蓮吉安鄉日前發生工程車卡在平交道意外，所幸保全人員即時通報列車減速，並協助車輛排除，過程驚險的90秒，避免一場交通事故。（讀者江思婷提供／王志偉花蓮傳真）

已擔任2年多的保全員林佶煌，機警按下警示鈕，通報準備通過的列車駕駛平交道有障礙物。（王志偉翻攝）

2年前，一輛中巴也卡在同樣鐵軌，也是保全林佶煌處置得當，避免事故發生，警方說會公開表揚他。（王志偉翻攝）

「真是千鈞一髮、危險一瞬間」！花蓮吉安鄉永興二平交道日前有一輛貨車卡在平交道上，平交道保全員林佶煌見狀趕緊按下緊急按鈕，並協助貨車倒車至安全區域，讓南下普悠瑪列車平安通過，過程只有短短90秒，有民眾開車經過，用手機拍下這驚險畫面，直呼「真的好險！」，尤其才剛發生太魯閣列車重大事故，不禁讓人捏把冷汗，也稱許保全員的機警。

目擊的市民江思婷說，17日駕車在台九線停等紅燈，看到有一輛卡車卡載運的貨物卡在平交道限高門柱、車輪卡在鐵軌，平交道的保全員林佶煌發現後，緊急按下警示鈕，通報即將通過的列車，同時持手持對講機大喊「火車快來了」，卡車司機也很緊張，試圖往前卻卡住無法動彈，只能趕快退後到柵欄外。

隨後，普悠瑪列車過平交道時明顯放慢速度，幸好保全人員處理得宜，才沒有發生傷亡事件，真的捏把冷汗。從貨車卡住鐵軌到列車經過才短短90秒！驚險萬分，畫面PO上臉書，引起眾人關注。

林佶煌擔任保全工作2年多，他描述當天狀況，就認為貨物高度可能會撞到限高4.2公尺門柱，直覺「火車來了怎麼辦」！他說，太魯閣事故後，平交道保全都有受更嚴格的訓練，能冷靜處理突發狀況。

鐵路警察局花蓮分局花蓮分駐所長鍾承軒表示，鐵警會選比較多事故及車輛的平交道，向台鐵申請派駐保全。印象中2年前，一輛中巴卡在同樣地方，也是保全林佶煌處置得當，避免事故發生，會公開表揚他。

鍾承軒說，平交道柵欄放下後，大概90秒後列車就會通過，請民眾一定要停看聽，遵守交通規定。針對該貨車駕駛行為，涉及違反道路交通處罰條例60條，以汽車駕駛人未遵守道路號誌舉發，可處900元以上1800元以下罰鍰。

(中時 )