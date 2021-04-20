行政院前發言人丁怡銘，去年因為誣指台北牛肉麵節冠軍用萊牛，宣布辭職負責。不過卻被發現今年3月，已由行政院長蘇貞昌聘任為政院機要顧問，還坐領每月約11萬元的高薪，引發各界熱議《中時新聞網》實際走訪街頭，詢問民眾心聲。

有「台灣綠卡」真好？丁怡銘回鍋月領12萬 街訪民眾狂砲轟

丁怡銘請辭短短4個月後，又回鍋行政院，約有8成的人表示無法接受，直呼「實在是太扯了！」、「真的是有關係沒關係」、「有台灣綠卡真好」。民眾皆認為非常不公平，犯錯就是得接受懲罰，這種操作方式讓人感受不到道歉的誠意，也有違社會觀感，還有民眾建議，當初受波及的牛肉麵店應該要站出來抗議。

約有8成的民眾表示無法接受丁怡銘回鍋行政院。(攝影/范佐意)

不過也有兩成的人表示不以為然，「那是民進黨一貫的作風，反正你犯錯沒關係，我另外有個位子可以給你」、「政策和制度就是這樣，也不能拿他怎樣」。民眾提到，社會是殘酷的，本來就充滿不公平的事，只要政府按照程序做事，就沒有意見。

事件一出，不少網友諷刺「綠色就是原諒的顏色，好處撈不完」，問及民眾是否會因此想加入民進黨，只有一成民眾表示「很心動，感覺會賺大錢」，九成民眾表示不願意，「下台的時候就都沒了」、 「也要會拍馬屁才有用」、「還是靠自己比較實在」。

(攝影/范佐意、剪輯/陳依仁)

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(中時新聞網)