立委周春米視察高樹國中廁所改建，發現廁所外的不鏽鋼「玫瑰」。(立委周春米提供)

2000年4月20日，屏縣高樹國中學生葉永鋕利用上課時間，到廁所上廁所，下課後被發現臥倒血泊中，送醫不治，此案也催生台灣兩性平等教育，高樹國中日前進行學校廁所改建，特地在男廁門口鑲上不鏽鋼「玫瑰」，象徵對這件歷史勇於面對與警惕。

立委周春米20日在臉書寫道，葉永鋕因個性陰柔，時常被嘲笑太女性化，更因特別的性別氣質，遭受異樣眼光對待及性別霸凌，他為了不被欺負，只能利用下課前提早幾分鐘去上廁所，也是導致他意外身亡的主要因素。

葉永鋕離世後被稱為「玫瑰少年」，因此催化台灣的兩性平等教育。周春米說，上月曾經前往高樹國中會勘操場及先前爭取的廁所改善工程完工情形，看見男生廁所外，有著玫瑰圖樣，在女生廁則是大樹標誌，意味著不論男女都可以像玫瑰一樣美麗又溫柔，也能像大樹一樣強壯被依靠。

周春米強調，無論性別平等、性別認同、性別歧視等教育問題，都不可被忽視，自己會繼續努力，不讓性別成為阻力。

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(中時 )