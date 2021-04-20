太陽會大同分會去年因老大「柳丁」被逮，25歲吳雨修竄起擔任分會長，在大橋頭一帶作亂，堪稱地方「毒瘤」，本月3日因教唆小弟砍傷廖男，反遭廖男8槍回擊報復，警方查出，遭槍擊楊男是吳的手下，案發地為太陽會堂口。警方20日一舉逮捕吳男、楊男等8人，起出空彈殼、信號彈以及安非他命吸食器，訊後依組織犯罪、恐嚇取財、毒品等罪移送檢方複訊，檢察官諭令吳、楊、劉嫌3人15萬交保。

25歲吳嫌，父親是大橋頭幫角頭，綽號「大肚仔」，近日過世以後，吳打著父親的名號，揚言要重整大橋頭勢力，將幫會發揚光大。今年2月，為了迪化街2段一間土地公主委頭銜，教唆小弟毆打現任主委，警方案發後，從吳犯案用車輛起出棍棒、刀械和防彈背心。

吳嫌在大同區經營賭場，與鍾男分贓不拘，雙方駕車當街追逐、持棍棒互毆，危害其他用路人安全，行徑囂張，而鍾現已遭法辦。警方調查，大同最近的聚眾鬥毆、開槍、打架，均因吳嫌在大同區四處惹事，嚴重影響治安，早已是警方眼中釘。

警方調查，吳還教唆小弟找人到泡沫紅茶店賭博，再以詐賭手法害被害人輸10幾萬，再狹持帶到昌吉街手機行毆打，強逼簽下本票、借據等，吳打著太陽會名號逞凶鬥狠。

本月初太陽會以手機行作為掩護的堂口，楊在店門口身中3槍，警方早已蒐集犯罪證據，待楊初痊還來不及繼續作亂，今持搜索票帶回吳、楊嫌等8人，並起出改造槍枝工具、擊發過的彈殼、信號彈、安非他命吸食器，檢察官複訊後，吳姓主嫌等3人15萬元交保，其餘幫眾分別以1萬到8萬元交保。

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(中時 )