彩妝迷最無法抗拒的就是限量彩妝，特殊包裝令人耳目一新，全新質地和色彩也令人忍不住想要入手。今年春夏NARS、LUNASOL、Celvoke推出全新限量彩妝，想要幫化妝包換季的人一定不能錯過這次的新品。

▍1.NARS限量璃金叛逆系列

2021年4月，彩盤霸主NARS推出絕美限量「璃金叛逆系列」，採用玫瑰金NARS LOGO浮雕外殼，美到令人移不開目光。限量新品包含九宮格眼彩盤、粉金雙色調頰彩盤，以及超水感嫩唇露全新三色。

NARS推出限量「璃金叛逆系列」。（邱映慈攝）

MODEL示範璃金叛逆嫩唇露#誘光蜜桃SUNRUSH。（邱映慈攝）

璃金叛逆九色眼彩盤精心調製令人欲霸不能的9款絕美粉質眼彩，融合3種質地，其中2款添加璃金光感粉末，3款霧面及4款珠光色，運用高科技絲滑技術使眼影細質軟綿、輕盈服貼更易上色暈染，一抹上眼即顯色。

MODEL示範璃金叛逆九色眼彩盤。（邱映慈攝）

▍2.LUNASOL限量春妝「春之新綠」

LUNASOL推出第二波春妝「春之新綠」，取材自陽光穿透參天枝葉，花草樹木隨風搖曳，生意盎然的靈動感，佐以森林綠與咖啡色演繹新一波的花草樹木邂逅。

LUNASOL推出第二波春妝「春之新綠」。（邱映慈攝）

晶巧霓光眼彩盒推出綠色系的限定色。（邱映慈攝）

晶巧霓光眼彩盒推出綠色系的限定色，與肌膚完美相融，花草春色隨光而生，綻放立體美眸；晶巧柔膚修容餅#03EarthyBreeze輕刷於兩頰，立即與肌膚融為一體，雙頰透出自然光澤，展露渾然天成的澄淨紅潤肌；晶巧水漾霧唇露#EX03 After Rain一抹如水般輕盈散開，滲透般緊密服貼，打造霧面感同時實現無色差的均勻唇色。

MODEL使用晶巧霓光眼彩盒完成眼妝。（邱映慈攝）

晶巧柔膚修容餅#03EarthyBreeze手部試色，呈現細緻的光澤感，自然提昇氣色。（邱映慈攝）

▍3.Celvoke夏季彩妝、粉霜新品

Celvoke推出一系列夏季彩妝及粉霜，以象徵「華貴的金色、生命力的紅色」兩種強烈絢麗的色彩交織，猶如陽光親吻在肌膚上一般，襯托出活力光采。本次新品包含「玩色立體染眉膏C」、充滿陽光感的「玩色深邃眼影盤」、定妝、打亮、修容一餅搞定的「活采無瑕輕透蜜粉餅」及打造上質美肌的「活采無瑕絲緞粉霜」。

Celvoke推出一系列夏季彩妝及粉霜。（邱映慈攝）

Celvoke活采無瑕絲緞粉霜可修飾斑點及暗沉，迷人的柔霧光澤感宛如天生「上質美肌」。（邱映慈攝）

玩色立體染眉膏C共有#01煙燻柿子、#02魅力酒紅、#EX01初戀莓果三個色選。（邱映慈攝）

玩色深邃眼影盤「#10閃耀寶石」以充滿暖金黃及古銅棕為主，打造深邃且迷人的雙眸，透過具太陽光芒的陽光棕煥發出溫柔感。「#EX05絲絨玫瑰」以玫瑰色及紅銅色為主具浪漫溫柔感，彷彿將夏日花朵的繽紛點綴於雙眸上，呈現夢幻又絢麗的幸福仙氣雙眸。

玩色深邃眼影盤#10閃耀寶石手部試色。（邱映慈攝）

MODEL使用玩色深邃眼影盤#10閃耀寶石完成眼妝。（邱映慈攝）

玩色深邃眼影盤#EX05絲絨玫瑰手部試色，本色為限量色。（邱映慈攝）

(中時新聞網)