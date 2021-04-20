台中市公共自行車iBike1.0與You Bike2.0系統混亂，造成民眾借用不便，甚至使用者需負擔鉅額租賃費用；市議會交通地政委員會要求交通局，責成廠商3個月內完成系統更新，才能動支30分鐘免費騎乘補助。市府交通局20日說，廠商將於iBike1.0場站增設2.0車柱及車輛，未來全市2.0共1329站。

市議會交通地政委員會召集人楊正中說，台中市iBike 1.0從2014年開始建置至2018年共建置329站，2019年因預算被議會凍結停止建置；去年預算通過交通局重新建置，但廠商將系統改成YouBike 2.0，目前2.0已建置210站，兩者系統不相容造成市民抱怨。

市議員陳政顯等人認為，為何由iBike 1.0改為YouBike 2.0，且兩者不能相容？高達10億元建置費由市府支付，前30分鐘免費補助也是市府付錢，市府等於冤大頭；系統更新屬營運範疇，相關建置與更新費用應由廠商負責。

市議會交通地政委員會作成決議，要求交通局檢討與iBike公共自行車租賃系統營運廠商契約，雙方修正前，會員前30分鐘免費部分，應由營運廠商自行吸收，iBiKe2.0系統變更及場站設置應由廠商負責，並於3個月內完成系統更新。

交通局強調，目前YouBike 2.0增設場站部分，主要是原中市8區為主，原縣區大都是iBike 1.0；為解決iBike 1.0及2.0車柱不相容問題，廠商將於iBike 1.0的場站，再增設YouBike 2.0的車柱及腳踏車；再逐年汰換iBike 1.0，未來全市29區都升級為YouBike 2.0共1329站。

(中時 )