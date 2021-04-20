雲門舞集舞者下鄉跳舞，20日上午首度到位於嘉義阿里山上的達邦國小，示範西方芭蕾舞、東方武術和現代舞精華。（李欣恬攝）

走出劇場，雲門舞集推動舞蹈蒲公英計畫，舞者到偏鄉地區跳舞、教舞，昨（20）日上午首度到位於嘉義阿里山上的達邦國小。（李欣恬攝）

雲門舞集舞者下鄉跳舞，20日上午首度到位於嘉義阿里山上的達邦國小，舞者蘇依屏到觀眾席跳現代舞，和學生互動。（李欣恬攝）

走出劇場，雲門舞集推動舞蹈蒲公英計畫，舞者到偏鄉地區跳舞、教舞，昨（20）日上午首度到位於嘉義阿里山上的達邦國小，鄰近的十字國小、香林國小的學生們也來了，總計有約一百多名學生，運用一個上午的時間，在雲門舞者蘇依屏、許辰的帶領之下感受舞蹈的力與美。

「把手伸出來，拇指伸直向中指靠攏，其他食指、無名指、小指伸直上翹，這就是蝶指。」不管是在舞台上示範優雅芭蕾舞，或是騰空飛起，示範武功招式，教導學生如何比畫傳統戲曲的手勢、眼神和身段，蘇依屏、許辰可說是展現了過去練得的一身好武功。

許辰還示範的「十三響」，他快速地拍打身體，發出響亮的聲響，也令台下驚呼連連。參與的學生溫詹惟傑表示，他對武功側翻特別印象深刻，覺得十分帥氣，另一位學生莊翔嵐也表示，對今天的舞蹈表演內容非常有興趣。

十字國小校長許秀卿表示，現場示範對美感教育的幫助很大，「孩子們原本都很文靜，但潛能被激發出來了。」

今日參與的學生年齡從4、5歲幼幼班到國小六年級都有，學生們帶著興奮又緊張的心情，跟著蘇依屏、許辰一起跳舞，對他們而言，很多人是第一次學跳舞，從原本有點害羞，連歡呼聲都只敢小小聲地說，到最後分成兩組尬舞，玩得不亦樂乎。

達邦國小校長宋莉萱表示，能夠綜合東、西方舞蹈藝術文化，並以深入淺出的方式介紹給學生認識，「這樣的專業舞蹈素養是我們一般教師無法提供的課程，學生們可說是上了很有意義的課。」

宋莉萱表示，偏遠小學的藝術教育困境在於，沒有長期穩定的師資能夠固定授課，「畢竟路途真的太遙遠，但我們有很多小朋友很有舞蹈和歌唱天分，他們對這樣的肢體課程都非常喜歡。」

「舞蹈蒲公英」呈現方式為一名說舞人搭配兩名舞者示範，目前3月已完成台東場，待完成嘉義8場之後，將再陸續到蘭嶼、澎湖等地，預計完成34場示範講座及演出。

(中時 )