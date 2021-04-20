屏東醫院醫師吳欣岱談論台灣低生育率，坦言除需改善相關社會福利外，包括公共交通設施對帶著孩子的家長足夠友善？（林和生攝）

美國中情局（CIA）日前公布全球227個國家生育率預測數據，將台灣列為全球預估生育率最低國家，對此，屏東醫院醫師吳欣岱認為，除需改善相關社會福利外，包括公共交通設施對帶著孩子的家長足夠友善？也必須思考，其實社會上還有蠻多能夠配合的部分。

以屏東縣為例，全縣人數持續呈現負成長，除人口外流，生育率不斷下滑也是原因之一，各鄉鎮為了留人，紛紛祭出生育補助，其中車城、佳冬、高樹及恆春等鄉鎮，每胎都有2、3萬元不等生育津貼，最大方的里港鄉甚至祭出第五胎15萬元的高額補助。

部立屏東醫院心臟血管外科主治醫師吳欣岱坦言，除相關社福補助外，要改掉有房有車才能生小孩的觀念自己也同意，但社會上其實還有蠻多能夠配合的部分。

首先是車，公共交通設施對帶著孩子的家長足夠友善嗎？人行道有平整嗎？騎樓堆放的雜物有至少留一個讓行人行走的空間嗎？都必須一一探究。

以自己經驗為例，身為2寶媽的她在兒子小時候，每次推娃娃車出門，除有30％時間要推在馬路上，在人行道時間就是凹凸不平，小孩隨著上下起伏一直抖，且騎樓就像玩馬力歐賽車般要左躲右閃，連較窄的娃娃車通行都很困難，很難想像輪椅要怎麼通過。

再來是租屋，以前租屋經驗是，光要和房東協調租金報稅就需費一番功夫，房內冷氣壞、家具壞，要是房東不修，要申訴也不是那麼簡單，更何況好多學區都要設籍才能念，問題煩惱一大堆，吳欣岱說，看似都不是大問題，不過這些小抱怨累積起來，真的是想到卵子都縮回去了。

(中時 )