人生如戲、戲如人生，海關查緝毒品案例好比偵探小說。財政部關務署指出，每年海關經手數千萬件包裹，現在全面啟用X光機掃描，不時可抓到非法物品，必要時則啟動破壞性查驗，追查到底。

2018年8月父親節上午，台北關竹圍的海關人員透過X光機發現有兩件來自菲律賓物品非常奇怪，兩件都是4萬元龍形雕像，雕像部分材質正常，可是金屬底座卻無法以X光機穿透，而且金屬底座四周焊死、無法拆解，X光片也顯示底座內部形狀並不規則，為有稜有角，與一般純金屬底座影像截然不同。

起初海關懷疑是毒品，找來緝毒犬嗅聞，結果毫無反應。但因為X光片顯示異常，依照程序，海關人員必須選擇做破壞性查驗或放行通過。破壞性查驗對海關風險較高，若有非法物品則屬於成功查獲；假設毫無異常，海關需賠償上萬元貨款、還會造成民眾強烈反彈，等於是「有功無賞、弄破要賠」。

而2018年8月中海關內部最後決議，還是要把底座破壞、一探究竟，當時的課長游文昌自告奮勇代為操刀，以電鋸鋸開可疑金屬底座，搖晃後沒有毒品粉末也沒有東西，海關一片失望，想到接獲投訴跟賠償金而焦頭爛額。

但游文昌又鋸開另一邊底座，卻發現其中裡面藏有制式步槍、滅音器、步槍彈匣，還有上百顆子彈，海關人員由悲轉喜、同時也恍然大悟，因為是槍械而非毒品，難怪緝毒犬未能察覺。海關將查驗結果交由檢調單位追查走私槍械者，最後成功緝捕走私者歸案。

整個案件的犯案手法有如柯南道爾所著的福爾摩斯短篇推理小說《六座拿破崙半身像》、該部著作也被翻拍成1944年電影《福爾摩斯之死亡珍珠》、2017年電視劇新世紀福爾摩斯《六座柴契爾夫人像》，皆為走私者運用雕像藏匿非法品，而且是以好幾個雕像隱藏起來、真正的非法品只藏在其中一個，追查人員不僅要細心、更要堅持到最後一刻。

關務署發言人彭英偉指出，破壞性查驗對海關基層心理壓力不小，必須要由值勤關員仔細判讀X光影像，同時還要獲同僚及各級長官支持才可施行。

彭英偉表示，近三年來海關破壞性查驗案件數約93件，包括排氣管、雕像、冷凍魚、燈具等，其中僅5件是正常物品、為失誤，其他88件都是非法品、都是成功案例，海關查獲不法比率高達95％，至於失誤案件皆提供民眾申請賠償、現已賠償2件。

(工商 )