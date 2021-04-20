國內報復性消費再起，新光三越母親節首波初夏購物節全台業績成長40％，除了精品維持高買氣衝出七成成長外，服飾類亦因社交需求動起來成長50％以上，化妝品也有20％的成長幅度；延續初夏購物節買氣，母親節檔期自22日起開打，且線上線下同步，超級品牌日品項更倍數擴大，全檔目標力拚成長10％。

新光三越今年母親節以「阿母STRONG」為主題，鎖定讓媽媽更健康、更美麗兩大主題，嚴選媽媽最期待的十大母親節禮物願望清單，包括名品包款、時尚穿搭、保養神器、最新彩妝、舒壓家電、3C夯品、運動潮鞋、美食大餐等，此外擴大推出「超級品牌日」聯手40個品牌同步於體驗店、APP「精選優惠」同步促銷，其中包括BURBERRY、Saint Laurent、肌膚之鑰、beautySTAGE美麗台、鎮金店、華歌爾、ECCO、FILA等十大人氣品牌均是首次加入，全檔力拚翻倍成長。

新光三越販促部經理陳啟信指出，本周起母親節檔期首四日會員獨享全館滿千送百，包括名品、珠寶、大家電、法雅客、iStore單筆滿萬元送400等，搭配新光三越行動支付skm pay更可享多重銀行加碼回饋。

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