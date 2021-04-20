4、5月份北中南都有實體旅展，為讓買氣熱度延燒，也方便不能出門的民眾都能搶便宜，台北君悅酒店及雲朗觀光集團近日開始展開線上旅展，不僅將線上旅展活動時間拉長超過1個月，也祭出特別的線上優惠活動來搶食國旅大餅。

台北君悅酒店在4月20日至5月28日開跑線上旅展，推出超過30種食宿優惠商品，首推的「食在夠本．海陸豪饗」住宿券每張4999元，下殺38折，可平日入住君悅客房1晚，更豪邁招待館內「Ziga Zaga」義大利餐廳中價值近7000元的「巨無霸戰斧豬排火拼地中海紅蝦」5道式豪華雙人大餐及Cheers法國氣泡酒2杯；2大人氣自助餐廳「凱菲屋」及「彩日本料理」則聯合推出「平日萬用超值餐券」，每張2690元，相當於69折。

Ziga Zaga義大利餐廳的「巨無霸戰斧豬排火拼地中海紅蝦」5道式豪華雙人大餐。（台北君悅酒店提供）

君悅的線上旅展期間，每周二下午1點更線上快閃推出「買1送1」隱藏版限量餐券，另外還有「平日萬用自助餐超值券」、「凱菲屋自助餐超值聯合優惠券」、「彩日本料理平日午、晚自助餐雙人券」、「茶苑東方味午茶雙人券」及Oasis Spa優惠票券等線上獨家優惠。

雲朗觀光集團則在4月23日至5月31日舉辦「2021台中高雄線上旅展」，共推出4種住宿券與3種餐券。住宿券中，適用雲朗觀光集團旗下9館飯店的聯合住宿券彈性度最高，每張2250元，可依持券張數不同而有多元的住宿選擇。

雲品溫泉酒店的山景客房。（雲朗觀光集團提供）

3款餐券中，有雲品溫泉酒店的「雲品美饌分享券」，每套3300元，每套2張，可選5間餐廳享用美食，如丹彤西餐廳平日晚餐二客、KEN CAN中餐廳平日午間套餐2客，也能選大廳酒吧下午茶或SKY Lounge飲品等選項。雲朗自5月21日起還將推出港點套餐券，每張1199元，可選擇至翰品酒店高雄港都茶樓餐廳或高雄夢時代品中信茶樓享用3人份的港點套餐，相當於5折。而受歡迎的品日料雙饗券，每張1099元，買10張送1張，可享用翰品酒店高雄品日料雙人鍋物與握壽司吃到飽，相當於64折。

翰品花蓮的幾米主題客房。（雲朗觀光集團提供）

此外，雲朗觀光也在線上旅展推出限時8天的Early Bird Special活動，在4月30日前下單購買雲朗觀光旅展產品，即可抽「雲朗聯合住宿券」1張，共計抽出3名幸運網友。雲朗觀光LDC粉絲專頁也推出開賣貼文活動，網友只要留言分享該則貼文，即可抽「雲品溫泉酒店平日一泊一食經典山景住宿券」1張。

(中時 )