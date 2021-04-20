統一獅洋投泰迪來自德州，從小到大沒碰過大型地震，不過前天他先碰上2波有感地震，昨天獅隊下榻的君品酒店又發生火警，連2天碰上意外讓他直說「It's crazy！」

談起地震和火災，泰迪說，「地震很少在德州發生，飯店房間又剛好住在15樓，很高所以感覺搖晃更大了！」18日晚上台灣3分鐘內2度發生有感地震，最大規模6.2，泰迪回想當時情況說，「搖第一次時還躺在床上看電影，當時覺得OK好像還不用逃，但第二次更晃時就馬上跳起來，看著牆壁覺得整棟大樓都在搖晃，好像不太妙。」

周日驚魂後，昨日飯店又發生火警，泰迪透露自己住的房間剛好和起火點在同一面，窗戶外看的見濃煙往上竄，他嚇到趕緊打給翻譯，「住在飯店的隊友都跑出房間外，我們說好好一起下樓避難，我知道不能坐電梯，都是走樓梯下去的。」

兩次災難對泰迪來說地震更可怕一點，因為火災還是可以控制的，但地震說來就來，又住在高樓層，想跑也很難。不過回想起自己人生最驚險的一刻，泰迪透露是遇到2013年奧克拉荷馬州的大型龍捲風，他當時載著女友去機場，離開沒多久龍捲風就過境，「還好我當時跑得快，因為之後高架橋都被摧毀了，是可怕的災難！」

(中時 )