阿姨我不想努力了 27歲男娶76歲新娘 陸超齡姊弟戀藏超暗黑內幕（翻攝星視頻）

一名年僅27歲的小夥子竟然娶了76歲的老太太，這場姊弟戀足足差了49歲，倆人婚後還恩愛地帶著2條愛犬，一起去廣西度蜜月20幾天，然而真愛的背後卻藏著不為人知的陰謀。

據《網易新聞》報導，2014年家住上海的劉老太太，曾經在英國打工，返回大陸之後把積蓄拿來投資，老人家獨居沒有子女，曾有一個養女，但已經沒有來往。男主角小高則是劉老太太的理專，和小余、小戴是同事，3人經常上劉老太太家中作客吃飯，小伙子們也經常上門送些小禮物。劉老太太在小夥子們公司裡的投資回報收益穩定，幾人關係越來越好，3個小夥子也認了劉老太太當「乾媽」，劉老太太有啥事兒，也會喊小夥子們幫忙。

2017年某日，劉老太太向余男訴苦，自己在其他的地方的投資跑路了，損失慘重。3人提出一計，提議「乾媽」先把房子抵押給銀行，等他們投資股權後賺到錢，再把房產還回來。然而劉老太太擔心的是，賣房之後戶口落戶到哪裡去呢？小夥子們一商量，小高一個人住，掛到他家去吧。一行人去了派出所，要以「乾媽」名義遷戶口，但派出所員警表示，只有直系親屬才可以遷戶口，3人便商量出一個「結婚」的方法。於是就有了超齡姊弟戀的一場婚事登場。

不料，三人拿到錢之後，根本沒有投資股權這回事，而是私下把錢給分了。起初幾個月，每個月會給劉老太太一些錢，讓她租屋住在外地，但逐漸失聯，說好的投資回報變成一場空。劉老太太一時鬼迷心竅，如今賠了錢、也沒了房子，百般無奈之下，只好向自己的外甥女和外甥女婿求助，勉強在市郊租房安頓了下來。劉老太太的外甥女婿也約見了3個小夥子，但對方卻耍無賴相應不理，，無奈之下就只能將他們告上了法庭。

阿姨我不想努力了 27歲男娶76歲新娘 陸超齡姊弟戀藏超暗黑內幕（翻攝 上海電視台）

據瞭解，這3個小夥子其實都有大學學歷，還有人主修法律，已經研究過犯罪的後果。新郎高男則表示，一開始曾經猶豫過，但在高額金錢而誘惑下，同意加入詐騙計畫。高男坦言，自己家裡其實不缺這個錢，事後已經開始後悔。

但事實上，3人的行為已經涉及刑責。他們向向老太太謊稱會進行股權投資，並以公司的名義簽署相關的投資協定，從而交付了投資款，已經涉嫌合同詐騙。最終李男、高男、戴男因涉嫌合同詐騙罪被提起公訴，因3人退賠了被害人的全部損失，得到法院從寬處理，分別被判2~3年的有期徒刑，緩刑2~3年。

(中時新聞網)