「運動時可以化妝嗎？」這問題是很多人心中的疑問，食藥署解釋，運動時，體溫會升高並流汗，此時毛孔會打開散熱，臉部如果有髒污及底粧容易卡在毛孔，造成毛孔堵塞。

食藥署表示，但如果在戶外運動時，可以擦點防曬預防肌膚受到紫外線的傷害，但運動後仍須確實清潔皮膚。

食藥署提醒，運動時想要美美的，可以使用局部彩粧品，例如：眉彩、護唇膏，避免造成肌膚負擔。

(工商 )