運動時可上妝嗎？專家：可使用局部彩粧品 19:252021/04/20 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖為民眾健行活動一景，圖中人事物與本文無關。圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「運動時可以化妝嗎？」這問題是很多人心中的疑問，食藥署解釋，運動時，體溫會升高並流汗，此時毛孔會打開散熱，臉部如果有髒污及底粧容易卡在毛孔，造成毛孔堵塞。 食藥署表示，但如果在戶外運動時，可以擦點防曬預防肌膚受到紫外線的傷害，但運動後仍須確實清潔皮膚。 食藥署提醒，運動時想要美美的，可以使用局部彩粧品，例如：眉彩、護唇膏，避免造成肌膚負擔。 網美拿百元鈔鬼畫符許願 網看傻：這樣合法嗎 高血壓被誤解了？血壓到底多少才ＯＫ 醫師解惑 (工商 ) #食藥署 #毛孔 #肌膚 #上妝 #運動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「颱風真會這樣轉」鄭明典PO一張圖 網哭：閃台灣閃太明顯 12:482021/04/20 生活 《半導體》法說後連3跌 台積電失守600元 10:182021/04/20 財經 新交通部長人選 周玉蔻：聽說蔡總統推薦一人但沒被蘇揆接受 13:362021/04/20 政治 電商母親節買氣 提前引爆 04:102021/04/20 產業．科技 保養專家傳授全新夏日穩膚對策 甘草成分養出細緻美肌 12:302021/04/20 生活 孫芸芸自拍超凍齡 20歲愛女比照拍攝猶如複製貼上 12:152021/04/20 娛樂 大陸試飛員稱 殲20改裝2維噴嘴 性能追上F-22 17:572021/04/20 軍事 愛女入夢貼臉說了一句話 應采靈眼淚停了不怪她做傻事先走 14:552021/04/20 娛樂 交通部人事獨漏台鐵局長 民眾黨團要求政院盡速補上 11:582021/04/20 政治 台研製下代新戰機 美專家：抗陸撐不了幾分鐘 09:542021/04/20 軍事 大陸抗癌藥入醫保 民怨看得到摸不到 04:102021/04/20 話題觀察 生活熱門新聞 台灣開放萊豬4個月 1800噸美豬流向曝光 - 生活 2肉9菜要515元 男控天價自助餐 業者4字回應 - 生活 颱風周四最靠近台灣 周末全台降雨 彭啟明揭解旱機率 - 生活 念台大竟還重考 網看學測資料驚呆：他們都想讀醫牙 - 生活 懸缺3個月終拍板定案 台鐵局長由杜微內升出任 - 生活 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。