韓國女星洪秀兒出道多年，曾大方坦承整形，動刀後的精緻外貌還被韓媒形容是「韓版范冰冰」，近日她為宣傳新戲《火鳥2020》接受採訪，聊到整形話題時，就直言不後悔，認為整形後事業反而變得更好了。

洪秀兒從不避諱談整形，這次訪問中，她也強調整形是個人選擇，認為整形可以使自卑的人產生自信，擁有展開新生活的機會，並不是件壞事，而自己對於整形的選擇也不後悔，「不論是在韓國、中國，在我整形以後，演員的道路反而變得更寬了，還有很多好的機會可以演戲。」

洪秀兒整形後頻被指撞臉范冰冰，連韓媒也稱她「韓版范冰冰」。（圖／翻攝自IG）

17歲就出道的洪秀兒，以前是單眼皮，當年因氣質清新脫俗，有「精靈女神」美稱，之前她曾上節目透露當年整形契機，表示5、6年前在韓國沒什麼工作機會，後來接到大陸工作邀約，便赴陸發展，可因外貌和角色搭不起來，就被製作公司建議整形，因此開始整容之路。

洪秀兒以前曾分享自己因護照照片與本人相差太大，而被海關攔下，並被要求趕快換照，雖然因為臉蛋變化，受到不少酸言酸語，但洪秀兒心態相當正面，表示不後悔整容，只是之後不會再動刀，喊樺未來也將不忘初衷，「要成為用演技服人的演員洪秀兒」。

(中時新聞網)