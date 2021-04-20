吳宗憲遭毆「腫成豬頭」？ 談館長毫不客氣：該告就告

綜藝天王吳宗憲19日在臉書曬出自拍照，因左半邊臉腫了一大塊引發關注，網友們紛紛留言表達關心，還有人驚問「是館長動手了？」20日他現身女兒吳姍儒代言活動被問及此事，吳宗憲表示雖然過往和館長有過數次交鋒，不過「君子動口不動手」，臉之所以腫得像豬頭，其實是去做了植牙手術。

談到和館長的恩怨，吳宗憲認為該告的還是要告，因為台灣是法治國家，他敢這樣罵人就應該要到法院去接受審視，也替自己喊冤沒做錯事為什麼要被罵，而且起初根本也不認識館長。吳也感嘆自己成為館長和陳沂這些人的營生工具，現在他們會有知名度，也就是因為總是指著別人罵，但發現罵錯人了卻都沒有半句道歉。

陳之漢跟吳宗憲的官司問題最早發生在前年，當時因遭館長開直播以不雅字眼飆罵，讓吳憤而提告公然侮辱並求償百萬。最後台北地院判處館長拘役58日，得易科罰金5萬8千元，緩刑2年，並須繳公庫10萬元，不得對吳宗憲為公然侮辱及誹謗行為。

不過在去年2月館長又開直播爆料吳宗憲在外欠了好幾億，聲稱消息是透過余天得知，對此吳相當不滿再度對他提告妨害名譽及妨害信用罪，檢方調查之後發現，曾有媒體報導吳宗憲的公司疑因財務危機向地下錢莊借錢，加上吳是公眾人物，是否欠債是可受公評之事，因此對館長予以不起訴處分。為此吳宗憲則回應，館長說的都不是事實，會繼續蒐證，絕對會告到底。

(中時新聞網)