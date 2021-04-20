賴銘傳創作的鴨系列作品在北香湖展出，其中茶壺鴨「失蹤」三天後被找到了。（讀者提供）

嘉義市北香湖「失蹤」3天的「茶壺鴨」20日回來了！嘉義市警方過濾上百支監視器，發現2名頑皮孩童把這隻鴨「帶走」玩耍後，丟置在一處工地，循線找到鴨，物歸原主，鴨爸爸賴銘傳說，鴨子不是被「偷」了，是不小心走失了，警察帶它回家了真好，很讚！

長期回收不鏽鋼廢材創作裝置藝術的藝術家「嘉義鐵孩子」賴銘傳，搭配嘉義市環保局活動，於17日在嘉義市北香湖公園，展出20件動物裝置藝術作品，鴨子系列可愛逗趣，但當天下午撤場清點時，卻有一隻「茶壺鴨」不見了，他在臉書po文「誰抱走了我的鴨？從北到南5年來頭一遭，走丟1隻鴨」，引來眾多網友關心。

嘉義市警一分局也展開調查，因北香湖公園內沒有裝設監視錄影器，連夜調閱上百支附近的路口錄影監視畫面，發現2名約是國小孩童「牽」著鴨子逛街，然後丟棄在合江街一處工地旁，被當成廢棄物載走，拾獲的民眾把這隻可愛鴨插入自家花盆內裝飾。

北興派出所長林韋廷將這隻鴨完璧歸趙，賴銘傳喜迎鴨寶寶回家，他說，警察幫茶壺鴨找到回家的路，有夠讚！

賴銘傳說，他有把鴨子的腳釘在地上，可能是不小心被拿起來，他一直不想用「偷」這個字眼，因為這個字對嘉義傷害太大了，他認為是被不小心誤拿了，被放在某個地方，他沒看到，現在它回家來了，真好，謝謝大家。

賴銘傳說，創作這隻鴨構思了3、4個月，再花2天完成，思考的過程是最困難的，材料全部用回收品，每一隻都是獨一無二，他認它的「腰身」。他開玩笑說，它走失3天，感覺有變胖一點，沒有受虐待。

(中時 )