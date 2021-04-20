金屬機殼大廠可成（2474）20日召開董事會，通過配息12元，高於前一年度的10元，也是可成連續第六年配息逾一個股本，以可成20日收盤價207.5元計算，隱含現金殖利率達5.78％，另可成也預告未來三年配息10元為基本盤，可成有望創下連九年配息10元以上的紀錄。

而以可成去年每股盈餘27.65元計算，盈餘發放比率約44％。

可成今日召開董事會，決議今年度擬配發12元現金股利，較前一年度的10元提高，本分配案將提交今年5月底的股東常會決議。

可成強調，未來將致力於策略轉型，除現有機構平台外，將積極開拓新客戶，同時擴大核心技術應用領域。同時以投資併購作為轉型的主軸，在目前鎖定之5G、車用及醫療三大領域，公司將積極利用多年來累積的資源，面對隨時可能出現的市場機會做好準備，為公司中長期的營運發展建立成長動能，也為客戶、股東及員工創造最大價值。

在公司轉型之際，除了將充沛的現金有效運用於投資併購外，也同時訂定針對股東回報方案；目前規劃除了今年（2021年）每股配發12元之外，未來三年（2022~2024年）每年預計提供股東每股約十元現金股利，惟每一年度最終現金股利配發金額仍需於當年度經由董事會與股東會決議。這是可成繼2016年首次提出五年度（2016~2020年）每年每股配發現金不低於10元的股利政策外，再一次提出未來幾年股利規劃，以彰顯公司對於股東的重視與承諾。

(工商 )