許多日本女藝人名媛的好命膚質令人超級羨慕，別以為只能靠天生好膚質，或是需要高價保養品才能養成，AOUALABEL水之印推出開架超有感抗初老保養系列，推翻「好用的保養就是貴」的刻板印象，佔領日本姊姊們的保養品收藏櫃。

過了30歲，肌膚狀態開始由巔峰往下走，AOUALABEL水之印帶來平價又省時的全面修護，全系列皆添加亮白有效成分傳明酸、及守護肌膚保水屏障的修護胺基酸WH，並針對不同的初老煩惱推出美白、抗老、保濕三大系列，包裝設計也全面換新，讓大家花小錢也能入手超有感的保養品。

AOUALABEL水之印推出美白、抗老、保濕三大系列，包裝設計也全面換新。（邱映慈攝）

「高機能晶透美白系列」除了全系列都有的有效美白成份傳明酸外，更特別添加帶來肌膚透明感的「珍珠萃取精華」，讓肌膚維持亮白光采不黯沉；天然保水成分「修護胺基酸WH」，能將水分儲存在肌膚裡，並增強對紫外線傷害的抵擋力，讓角質層充滿水分，能預防黑斑、雀斑的形成，使肌膚加倍的透明水潤。

高機能晶透美白系列使肌膚加倍的透明水潤，由內而外亮起來。（邱映慈攝）

針對失去澎彈的鬆弛肌膚，「高機能緊緻抗老系列」特別添加「上質發酵蜂王乳精華」，可淡化細紋同時滋潤肌膚；「膠原蛋白」能修護肌膚表面，同時提高角質層保濕及保護作用，為肌膚帶來潤澤、彈力與緊實，再搭配天然保水成分修護「胺基酸WH」及雙重玻尿酸注入水分，肌膚迅速回復彈力、緊實，蛻變為充滿光采亮澤的年輕肌膚。

美白、抗老、保濕三大系列的化妝水。（邱映慈攝）

「高機能平衡保濕系列」無酒精添加，讓怕刺激的敏弱肌也能安心用，除了全系列皆添加的美白成分傳明酸及能在肌膚定存水分的修護胺基酸WH之外，特別添加覆盆子精華與維他命E，能調理肌膚、平衡肌能，增進肌膚保濕能力，讓你擁有光滑柔嫩的好膚質。

全新AQUALABEL水之印全能5D彈力霜，獨家明星成分「修護胺基酸WH」搭配「高濃度膠原蛋白」將原本的3D彈力效能拉提至「全能5D立體彈力緊緻」讓初老荒漠肌變成澎彈水潤肌。同樣清爽不黏膩卻能長時間持續潤澤，多效合一，一瓶完成所有保養程序，推出美白、保溼、抗老三種選擇，忙碌到沒時間好好保養的人也能擁有水潤彈嫩的肌膚。

AQUALABEL水之印全能5D彈力霜。（邱映慈攝）

全能5D精油緊緻彈力霜含有肉眼可見的微粒膠囊精油，賦予肌膚水潤、緊緻、亮澤，實現舒適愉悅的精油美容保養。（邱映慈攝）

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★公佈時間 ｜ 2021/4/29

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)