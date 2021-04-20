根據最新全球生育率調查，台灣在227個國家中敬陪末座，引起熱議。不少人認為低生育率反映出台灣人的房價壓力，不過財經網美胡采蘋卻指出，外配才是國內目前生產主力。前立委、醫師林靜儀則分析台灣低生育現象存在的不理智面，她認為，在談生育問題前，先拆掉社會文化的天花板比較實際。

美國中情局（CIA）日前公布世界各國2021的年總和生育率預測報告，台灣竟在227國中墊底。在一片認為經濟影響生育的議論中，胡采蘋指出，由於外配是台灣近年來的生育主力，受到疫情影響，導致與東南亞聯姻有困難，外配減少才是生育下滑主因。

對此，前立委、醫師林靜儀也在臉書上提出不同見解，她認為生育決策不光是單一原因而已。她舉例，許多人生育前仍會考量「農曆虎年少生、龍年多生」，這些不理智的行為，加上社會仍存在對女性不友善的隱形壓力，讓台灣生育率跟歐洲國家相比，增加額外的困難性。

林靜儀指出，與其整天討論催生，不如先把公托、幼托資源補足，同時也要改變傳統文化對於媳婦的壓力、解除男性必須「有房有車有地位」才值得婚配的偏見。讓有生育意願的女性能早點生育，且在生小孩之後，也不會因缺乏幼托而不敢再生，這樣比較實際。

「我不會說不婚不生完全沒有經濟考量。」林靜儀坦言，目前台灣還是有許多人是「母豬教」的支持者，厭女仇女思維仍深入各議題，最好先拆掉社會文化天花板再來談生育議題。但林靜儀也表示，在這種性別不平等現象下，男性也很辛苦，尤其是經濟地位的壓力。

文章一出，網友紛紛留言，「前陣子都還有媳婦被無用老公跟強勢婆婆逼到在家上吊自殺了。房價真的不是我們不想生的唯一原因」、「公幼資源不足也是因為願意從事幼教行業的人士越來越少」、「女人在孩子出生後的日子會更辛苦」、「傳統觀念真的是讓人不想生，如果可以選擇，我也不想生......」。

(中時新聞網)