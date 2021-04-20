前行政院發言人丁怡銘去年因牛肉麵事件下台，未料今年3月又回聘政院顧問，月領12萬元高薪，消息一出後被外界砲轟。國民黨發言人江怡臻今接受POP Radio主持人邱明玉專訪，對丁怡銘回鍋發表評論。江怡臻表示，國家非民進黨的私人公司，行政院長蘇貞昌就算要給年輕人一個機會，也不要忘記要給民眾一個交代。

江怡臻表示，國家政治任命是非常嚴肅的事，每個公職人員都是領人民納稅錢，蘇貞昌不能將派系的利益作為用人的理由，這種情況就算是私人公司也很難接受。丁怡銘當初的幾句話就讓牛肉麵店經營不下去，不少員工和家庭面臨失去工作的危機，丁怡銘居官職欺負民眾，卻還被政治任命經手國家大事，顯見民進黨根本就是幫派政黨。

針對日本排放核廢水議題，江怡臻表示，民進黨只要求日本排放核廢水須與國際標準一致，理由看似合理，但民眾根本無法接受，這就跟萊豬議題一樣，民進黨只想拿所謂的國際標準說服民眾，卻忽略台灣人的健康，大家對於萊豬、核廢水的安全仍有很大的疑慮，情感上無法接受，新北市長侯友宜在議會時，也明確反對日本排放核廢水，這就是最好的證明。

另針對新北市青年局，江怡臻表示，議員不分藍綠都要求成立青年局，新北市有非常多優秀青年，政府有責任擴大公共參與，像是土城區公所就曾與宏國德霖科大師生座談，了解到校園周遭交通、安全、升學等問題，桃園市青年局甚至成立了公共參與科，建議新北應該打開讓青年關心自家公共事務的管道。

(中時 )