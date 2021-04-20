台灣高等法院前發言人吳維雅的家人，與鄰居劉姓老翁有漏水的官司糾紛，劉翁竟自製長達31分鐘的影片，揭露吳維雅家人的個資，並指吳維雅「要錢也要命」、「恐嚇我356萬元」等，遭台北地院依違反個人資料保護法判刑4月，得易科罰金12元，可上訴。

判決指出，劉翁與吳維雅一家人是鄰居，因漏水官司敗訴確定，2019年4月11日在Youtube上傳「中天新聞漏水356萬續集」影片，不只含有「吳維雅法官不止要錢也要命」、「她本性就是那麼惡劣」、「吳維雅先恐嚇我356萬元」、「找人打斷他的腿，還可以省錢」等內容，還將載有吳家人姓名、住址等個資的法院裁定書揭露。

吳維雅一家人氣得提告，北院認定，劉翁涉犯恐嚇、公然侮辱、加重誹謗、非公務機關蒐集個人資料罪，從一重依非公務機關蒐集個人資料罪判刑，因劉翁行為時已82歲，依法減輕刑期；考量劉翁未與吳家人和解，開庭過程態度也不佳，甚至對法警、法官叫囂，嚴重乏法治觀念，判刑4月，得易科罰金。

(中時 )